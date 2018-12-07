Songül Karlı'dan Şaşırtan İtiraf: Programda Sunuculuk Yapmasaydım Metin Yüncü'yle Evlenmezdim

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Boşandığı eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Karlı, o dönemde sunuculuğunu yaptığı program olmasaydı Yüncü ile evlenmeyeceğini söyledi.

"METİN YÜNCÜ ASLA KARŞIMA ÇIKMASIN"

2. Sayfa ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Songül Karlı şunları söyledi: "Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak?

"EVİME KAÇ KEZ HACİZ GELDİ"

Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi? Beni kandırdığı isim kullanarak aldığı paralar var… Bakan dedi, MİT dedi, o dedi, bu dedi… Ben bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse…

"O PROGRAM OLMASAYDI METİN'LE EVLENMEZDİM"

Ben düğünümü de o programda yapmak istemedim. 10 günde bir ayrılan kadın neden canlı yayında evlensin ki? Ben yapımcıları, onları bunları hepsini Allah'a havale ettim. O program olmasaydı Metin Yüncü ile evlenmezdim. O canlı yayındaki nikahtan herkes karlı çıktı bir ben zararlı çıktım."

CANLI YAYINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Songül Karlı, 2012 yılında FOX TV'de Uğur Aslan'la birlikte sunuculuk yaptığı 'Su Gibi' adlı programda Metin Yüncü ile nikah masasına oturmuştu.