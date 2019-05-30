Sonic the Hedgehog'un Orijinalini Utandıran Hayran Yapımı Fragmanı Yayınlandı

Paramount Pictures, geçtiğimiz ay Sonic the Hedgehog filminin fragmanını yayınladı. Fragman Sonic karakterinin kötü çizildiğine dair ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Filmin yapımcıları bu eleştirilerden sonra, Sonic karakterini yeniden çizeceklerine dair bir açıklama yapmıştı. Ancak Artur Baranov isimli Youtube
kullanıcısı, yapımcılardan önce davranıp, karakteri yeniden çizdiği bir fragman yayınladı.
Fragmanda oyunlarından bildiğimiz Sonic karakterine daha yakın bir çizim kullanan Baranov, aldığı tepkilere bakılacak olursa iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. 27 Mayıs 2019'da yüklediği video, üç gün içerisinde 2 milyona yakın izlenme almış durumda.
Ayrıca fragmanında Kasım ayında çıkacağı belirtilen filme, yeniden çizim kararı alındıktan sonra bir erteleme de geldi. Film çıkışını 14 Şubat
2020'de yapacak.
Kaynak: WebTekno
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