Sonsuz dokuz: San Antonio Spurs, Tony Parker'ın formasını emekli ediyor

Tony Parker, San Antonio Spurs formasıyla geçirdiği 17 yılın ardından bir kulüp efsanesi haline geldi. Fransız oyun kurucu, bu sezonda tam dört NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Parker emekli olduktan yalnızca iki ay sonra, eski kulübü San Antonio Spurs onun formasını gelecek sezon, 11 Kasım 2019’da, oynanacak Memphis Grizzlies maçında emekli edeceğini duyurdu.



Fransız yıldız böylelikle Spurs tarihinde forması emekli edilen onuncu oyuncu olarak tarihe geçecek. Teksas kulübü daha önce Bruce Brown(12), Tim Duncan(21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Manu Ginobili (20), Avery Johnson (6), Johny Moore (00), David Rabinson (50) ve James Silas(13)’ın formalarını emekliye ayırmıştı.





Tarihi bir finaller MVP’si





NBA’de oynadığı 18 sezonun 17’sini Spurs formasıyla geçiren Parker, oynadığı beş finalin dördünden yüzükle ayrılmış ve bu finallerde bir kez MVP seçilmişti. Cleveland Cavaliers’a karşı oynanan ve 4-0’la kazanılan 2007 Finalleri’nde MVP olan Tony Parker, NBA finallerinde en değerli oyuncu seçilen ilk Avrupalı oyuncu olmuştu.



Lige giriş yaptığı Spurs formasını 17 sene terlettikten sonra son sezonunda Charlotte Hornets forması giyen Parker, geçtiğimiz haziran ayında emeklilik kararı almıştı.



Fransız basketbolcu, NBA kariyerinde 1198’i Spurs formasıyla olmak üzere, 1254 maça çıktı ve bu maçlarda 15,5 sayı, 5,6 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Parker, bunun yanı sıra, Spurs formasıyla yaptığı 6829 asist ile bu kulüp formasıyla en çok asist yapan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.

Kaynak: EuroSport.com