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Sonsuz Şükran Köyü'nde yapılan "Heykel ve Seramik Tasarım Atölyesi" tamamlandı

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin yapımının bitirildiği bildirildi.

13.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:46Sonsuz Şükran Köyü'nde yapılan
'nın ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin yapımının bitirildiği bildirildi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'ne kerpiç mimari tarzında iki önemli eser daha kazandırdıklarını belirtti. Köyde 20 Eylül'de yapımına başlanan Heykel ve Seramik Tasarım Atölyesi ile 4 köy odası inşaatının tamamlandığını vurgulayan Taşdiken, açılış tarihini ise 3 Mart 2020 olarak belirlediklerini söyledi. Taşdiken, köyde inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin kerpiç mimari tarzında Türkiye'de inşa edilen ilk atölye olduğunu da kaydetti.

Heykel ve tasarım atölyesinde uluslararası sanatçıların usta birikimiyle Anadolu'nun yetenekli gençlerini eğitmeyi planladıklarını anlatan Taşdiken, "Bu eğitimler yetenekli gençlerimizi aynı zamanda meslek sahibi yapacak. Burada sırlı tasarım seramik çalışmaları olacak. Yeni objeler üretilecek. Uluslararası ünlü tasarım seramikçileri ve Vounus sanatçıları gelecek. Seramik atölyemizi İngiltere Kraliyet ödüllü Kıbrıslı seramik tasarımcısı ve heykeltıraş Sevcan Çerkez yönetecek. Heykel atölyesini ise Türkiye'nin 30'dan fazla kentinde heykel çalışmaları bulunan Meral Aran Kaysı yönetecek. Burada usta seramikçilere yeni kapılar açacak tasarım eğitimleri de verilecek. Ayrıca diğer bir projemiz de 'Köy Odası' projesi. Hayata geçirdiğimiz ve artık örneği kalmamış geleneksel köy odaları da köyümüzde yeniden canlandırılmış olacak" dedi.

Bu kapsamda 4 köy odası inşaatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Taşdiken, iç tefrişatının seramik ve heykel atölyesinin açılış tarihine kadar tamamlanmış olacağını belirterek, köye sanat çalışmaları için gelecek yabancı sanatçılarının aynı zamanda burada konaklayacaklarını da sözlerine ekledi. - KONYA

Hüyük, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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