Sonsuzluk Üzerine Filmi

Binbir Gece Masallarından esinlenilerek hayata geçirilen Sonsuzluk ÜZerine (Om det oändliga), insan hayatındaki güzellikleri, zulmü ve ihtişamı gözler önüne seriyor. İsveç
, Almanya
ve Norveç ortak yapımı film
in yönetmenliğini ve senaristliğini Roy Andersson üstleniyor.Yönetmen:
Roy Andersson Senaryo:
Roy Andersson Oyuncular:
Bengt Bergius, Anja Broms, Marie Burman, Amanda Davies, Tatiana Delaunay, Karin Engman, Jan-Eje Ferling, Thore Flygel, Lotta Forsberg, Anton Forsdik, Fanny Forsdik, Anders Hellström, Göran Holm, Stefan Karlsson, Jessica Louthander, Lars Lundgren, Stefan Palmqvist, Vanja Rosenberg, Martin Serner, André Vaara, Magnus Wallgren, Ania Nova, Lesley Leichtweis Bernardi, Lisa Blohm, Kristina EkmarkFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Om det oändliga/ About EndlessnessYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İsveç, Almanya, NorveçOrijinal Dili:
İsveççeFilmin Süresi:
78 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
14.02.2020 Sonsuzluk Üzerine Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.