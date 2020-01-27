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Sonsuzluk Üzerine Filmi

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27.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:58Sonsuzluk Üzerine Filmi
Binbir Gece Masallarından esinlenilerek hayata geçirilen Sonsuzluk ÜZerine (Om det oändliga), insan hayatındaki güzellikleri, zulmü ve ihtişamı gözler önüne seriyor.

, ve Norveç ortak yapımı film in yönetmenliğini ve senaristliğini Roy Andersson üstleniyor.


Yönetmen: Roy Andersson
Senaryo: Roy Andersson
Oyuncular: Bengt Bergius, Anja Broms, Marie Burman, Amanda Davies, Tatiana Delaunay, Karin Engman, Jan-Eje Ferling, Thore Flygel, Lotta Forsberg, Anton Forsdik, Fanny Forsdik, Anders Hellström, Göran Holm, Stefan Karlsson, Jessica Louthander, Lars Lundgren, Stefan Palmqvist, Vanja Rosenberg, Martin Serner, André Vaara, Magnus Wallgren, Ania Nova, Lesley Leichtweis Bernardi, Lisa Blohm, Kristina Ekmark
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Om det oändliga/ About Endlessness
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İsveç, Almanya, Norveç
Orijinal Dili: İsveççe
Filmin Süresi: 78 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 14.02.2020

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Almanya, İsveç, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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