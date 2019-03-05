Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin dün 9 büyükşehirde yaptığı yerel seçim anketi ortalığı karıştırdı. Sonuçlardan memnun kalmayan İYİ Parti, kamuoyunu yanılttığı iddiasıyla Gezici'ye dava açmaya hazırlanıyor.

DAHA ÖNCE AK PARTİ'Yİ DÜŞÜK GÖSTEREN ŞİRKET...

31 Mart 2019'da yapılacak seçimler öncesinde anket şirketleri de yaptıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Daha önceki seçimlerde AK Parti'nin karşısındaki partileri yüksek gösteren Gezici Araştırma Şirketi, bu seçimler öncesinde tam tersine döndü. Gezici yayınladığı son 2 ankette; Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde AK Parti adaylarının önde olduğunu belirtti.

İYİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu durum karşısında muhaliflerden de hamle geldi. İYİ Parti, Gezici Araştırma'ya "seçmen algısını yönetmeyi hedeflemekle" suçlayarak, dava açmayı planlıyor. Gezici'nin açıkladığı anket sonuçlarının seçmen algısını yönetmeyi hedeflediğini ileri süren İYİ Parti teşkilatı, konuyu yargıya götürecek. Anket sonuçlarının, seçmen algısını yönetmeyi hedeflediğini ileri süren İYİ Parti teşkilatından yapılan açıklamada, "Şirketin bugün, 'Araştırma sonucu' diye yayınladığı 'algı operasyonu' metnine, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve 81 İl Başkanı ayrı ayrı dava açıyor" denildi.

DİĞER ARAŞTIRMALARDA MANSUR YAVAŞ ÖNDE

AK Parti ile çalışmalarını sürdüren GENAR dahil, araştırma şirketlerinin tamamı anket sonuçlarında Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı, rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin önünde gösteriyor. Buna karşın, önceki seçimlerin tamamında AK Parti'yi diğer siyasi partilerin altında gösteren Gezici Araştırma Şirketi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik yayımladığı anket sonuçları tepki çekti. Gezici'nin son anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki yarışta önde görünüyor.

İşte ortalığı karıştıran anketin sonuçları;