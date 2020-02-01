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Sonunda bunu da yaptılar

Çankırı'da kimliği belirlenemeyen bir şahsın bina içerisindeki her kata idrarını yapması kameralara yansıdı.

01.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:47Sonunda bunu da yaptılar
'da kimliği belirlenemeyen bir şahsın bina içerisindeki her kata idrarını yapması kameralara yansıdı.

Çankırı kent merkezi Kucaklama Taşı Bulvarı'nda bulunan bir binaya giren şüpheli şahıs, burada bir süre bekledi. Yaklaşık 41 dakika sonra binadan ayrılan ve tanımadığı şahsı fark eden apartman yöneticisi, güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlara bakan yönetici, görüntüleri izlediğinde adeta şoka uğradı. Kayıtlarda bina içerisinde zillere rastgele basarak giren şahsın 41 dakika boyunca katlarda rahatça dolaştığı görüldü. Şahıs, çıkış yapacağı sırada binanın çeşitli katlarına ve kapı önlerine idrarını yaparak apartmandan ayrıldı. Apartman sakinleri de tanımadıkları şahsın bu iğrenç hareketine tepki gösterdi.

Olayla ilgili bina yönetimi tarafından Çankırı Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunuldu. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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