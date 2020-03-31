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Sony, 2020'de Vizyona Girecek Olan Filmlerin Tarihlerini Erteledi

Koronavirüs salgını nedeniyle diğer pek çok sektör gibi sinema sektörü de ciddi biçimde etkilendi. Gelen son haberlere göre Sony'nin 2020'de vizyona girecek olan filmlerinin çoğu ertelendi.

31.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:49
Sony, 2020'de Vizyona Girecek Olan Filmlerin Tarihlerini Erteledi
Koronavirüs salgını nedeniyle diğer pek çok sektör gibi sinema sektörü de ciddi biçimde etkilendi. Gelen son haberlere göre Sony 'nin 2020'de vizyona girecek olan filmlerinin çoğu ertelendi.

Sony'nin Uncharted, Ghostbusters: Afterlife, and Peter Rabbit 2 gibi büyük ses getirmesi beklenen beklenen filmleri, Kovid-19 salgınından dolayı 2021'e ertelendi. Sony, şu an için sadece normalde 2021'de vizyona girmesi planlanan Kevin Hart'ın Fatherhood filminin tarihini öne çekti.

Marvel Sinematik Evreni'ne baktığımızda ise yeni gelecek olan Spider-Man filmi olan Far from Home'da ise vizyon tarihi hali hazırda16 Temmuz 2021 olarak belirlendiği için değişiklik olmadığı görülüyor. Diğer filmlerin ise yeni vizyon tarihlerinin şu şekilde olduğunu görüyoruz:

Sony 2020 filmleri listesi

Greyhound – Belli değil (12.06.2020'den)
Fatherhood – 23.10.2020 (15.01.2021'den)
Peter Rabbit 2: The Runaway – 15.01.2021 (07.08.2020'den)
Ghostbusters: Afterlife – 05.03.2021 (10.07.2020'den)
Morbius – 19.03.2021 (31.07.2020'den)
Uncharted – 08.10.2021 (05.03.2021'den)
(İsimsiz) Sony/Marvel – Belli değil (08.10.2021'den)

Sony'nin filmlerin vizyon tarihlerinde yaptığı değişiklikler, sinema salonlarının yaz sonuna ya da sonrasına kadar açılmayacağını düşündüğünü gösteriyor. Koronavirüs salgınının ne zaman kontrol altına alınacağını ve buna göre sinema salonlarının açılış tarihinin ne zaman olacağını bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Sony, Teknoloji
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