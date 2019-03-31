Sony, Driveclub'ın Sunucularını Kapatma ve Satışlarını Durdurma Kararı Aldı

Kaynak: WebTekno

2014'ün son çeyreğinde piyasaya sürülen ve ilk çıktığı dönem adını duyurmayı başaran Driveclub, çok büyük problemleri olmamasına rağmen yakında oyunculara veda edecek.Sony'nin Driveclub'ı gözden çıkarmasının ana sebebi olarak ekonomik beklentilerin karşılanamaması gösteriliyor. Buna ek olarak Driveclub'ı geliştiren Evolution Studios'un 2016'da kapatılması da bir diğer ana sebep olarak gösterilebilir.Konuyla ilgili noktayı koymaya karar veren Sony, 31 Mart 2020'de Driveclub, Driveclub Bikes ve Driveclub VR'ın sunucularını kalıcı olarak kapatacak. Bunun akabinde 31 Ağustos 2020'de de tüm bu ürünlerin satışı sonsuza dek durdurulacak.Driveclub, sunduğu atmosfer ve etkinlikler açısından çevrimiçi olarak oynanması gereken bir oyun olsa da oyuna sahip olan kullanıcılar çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilecekler.