Sony, Merak Edilen Yeni PlayStation 5 Detaylarını Yarın Paylaşacak
Microsoft Xbox Series X ile fırtına gibi eserken, Sony cephesinin PlayStation 5 açısından son derece sessiz olması da dikkatlerden kaçmıyor değil.
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Microsoft Xbox Series X ile fırtına gibi eserken, Sony cephesinin PlayStation 5 açısından son derece sessiz olması da dikkatlerden kaçmıyor değil. Hatta sosyal medya üzerinden PlayStation hayranları iyiden iyiye serzenişlerde bulunmaya başlamışlardı. Ancak beklediğimiz an artık geliyor.
Geride bıraktığımız zaman içerisinde çıkan birçok söylenti ve ortaya atılan birçok iddia ile Şubat ayı içerisinde PlayStation 5 ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı büyük bir etkinliğin düzenleneceği öne sürülmüştü. Ancak Japon teknoloji devi, geçtiğimiz ay herhangi bir faaliyet göstermemişti. Bunda elbette Corona virüsünün de etkisi var. Zaten PAX East 2020 festivalinden de çekilme kararı alınmıştı hatırlayacağınız üzere.
Bugün yapılan duyuruya göre Sony Interactive Entertainment, yarın PlayStation 5 ile ilgili olarak yeni detayların gün yüzüne çıkarılacağı bir video paylaşımında bulunacak.
Tomorrow at 4pm GMT/ 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5's system architecture and how it will shape the future of games.
Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv— PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 17, 2020
Bu videoda paylaşılacak olan detaylar, esasen GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) için planlanan seans sırasında açıklanacaktı. Ancak COVID-19 nedeniyle Sony Interactive Entertainment, etkinliğe katılmaktan vazgeçmişti. Zaten sonrasında da konferansın Yaz mevsimine ertelenmesine karar verilmişti.
EU PlayStation Blog üzerinden 18 Mart 2020 Çarşamba günü yani yarın TSİ 19: 00 sıralarında yayınlancak olan videoda Mark Cerny, PlayStation 5 konsolunun sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl şekillendireceği hakkında detaylı bilgiler sunacak. Bununla birlikte, yeni nesil konsolun fiyatının ve özel olarak geliştirilmekte olan oyunlardan birkaçının açıklanması da bekleniyor.
Eğer bir aksilik yaşanmaz ise PlayStation 5 aynı Xbox Series X gibi bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.
Geride bıraktığımız zaman içerisinde çıkan birçok söylenti ve ortaya atılan birçok iddia ile Şubat ayı içerisinde PlayStation 5 ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı büyük bir etkinliğin düzenleneceği öne sürülmüştü. Ancak Japon teknoloji devi, geçtiğimiz ay herhangi bir faaliyet göstermemişti. Bunda elbette Corona virüsünün de etkisi var. Zaten PAX East 2020 festivalinden de çekilme kararı alınmıştı hatırlayacağınız üzere.
Bugün yapılan duyuruya göre Sony Interactive Entertainment, yarın PlayStation 5 ile ilgili olarak yeni detayların gün yüzüne çıkarılacağı bir video paylaşımında bulunacak.
Tomorrow at 4pm GMT/ 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5's system architecture and how it will shape the future of games.
Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv— PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 17, 2020
Bu videoda paylaşılacak olan detaylar, esasen GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) için planlanan seans sırasında açıklanacaktı. Ancak COVID-19 nedeniyle Sony Interactive Entertainment, etkinliğe katılmaktan vazgeçmişti. Zaten sonrasında da konferansın Yaz mevsimine ertelenmesine karar verilmişti.
EU PlayStation Blog üzerinden 18 Mart 2020 Çarşamba günü yani yarın TSİ 19: 00 sıralarında yayınlancak olan videoda Mark Cerny, PlayStation 5 konsolunun sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl şekillendireceği hakkında detaylı bilgiler sunacak. Bununla birlikte, yeni nesil konsolun fiyatının ve özel olarak geliştirilmekte olan oyunlardan birkaçının açıklanması da bekleniyor.
Eğer bir aksilik yaşanmaz ise PlayStation 5 aynı Xbox Series X gibi bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : PlayStation 5, Microsoft, Sony, Teknoloji
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