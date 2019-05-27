Sony Neden Hâlâ Tam Kare Kamera Pazarına Hakim Durumda?

Canon
ve Nikon, tamamen yeni, tam kare aynasız kamera sistemlerini piyasaya sürmeden önce, piyasaya hâkim olan Sony
'ye karşı hayli bir zorlanacakları belliydi. Bu iki firma, Sony'nin yıldız modelleri olan A7 III ve A7R III modellerinin neyi başarılı yaptığını inceleyip ondan daha iyisini yapmaya çalıştılar. Birkaç ay önce Canon, EOS R ve EOS RP modelleriyle piyasaya girerken, Nikon Z6 ve Z7 modelleriyle girdi. Fakat piyasa açık ve net bir şey söyledi. Sony A7 III, en azından Japonya
'da, piyasanın hâlâ lideri konumunda bulunuyor.
Peki, özellikle Canon açısından yanlış giden ne oldu?
Canon
Canon, Sony'nin A7 III modelini kullanan fotoğrafçıları kendine çekme şansını kullanamadı. Aslında Canon'un Dual Pixel Otofokus sistemi, Sony'nin hibrit faz algılama sistemine, özellikle de video boyutunda, oldukça üstün durumdaydı. Üstelik ergonomi ve yapım kalitesi açısından A7 III'e göre birkaç gömlek daha başarılıydı.
Peki, ne oldu da Canon, Sony'yi geçemedi? EOS R, 4K videoyu 1,8 oranında kısalttı ve neredeyse kamerayı bir Micro Four Thirds kameraya dönüştürdü. Bu, sığ alan derinliği ve üstün düşük ışık performansı gibi tam kare makinelerin tüm avantajlarını ortadan kaldırıyor. Canon'un bu kararı neden verdiğini anlamak zor çünkü bu sensör ve işlemcinin işe yaramadığı oldukça net. Bu fiyat aralığındaki kameralardan beklenen çift kart yuvasının olmaması da büyük eksik. Ayrıca, kameranın çekim hızı beklenenden yavaş.
Nikon
Canon ve Sony, profesyonel video çekimi açısından, aynasız tam kare makinelerine üst düzey video özellikleri koymayı çok başaramıyor. Nikon ise bu tarz kameralarına video açısından önem veriyor. 10 bit 4K video kaydı yapması gibi özelliklerle Sony'den daha üstün bir video performansı sunan Nikon, iyi bir ergonomiye, 24 megapiksellik bir sensöre, faz algılamalı bir otofokus sistemine ve hızlı çekim özellikleriyle de göz kamaştırıyor. Düşük ışıkta EOS R'den daha iyi bir performans sağlayan Nikon Z6 ve Z7 modelleri, Canon'a göre daha uygun lensler de sunuyor. Dezavantajlarına gelince ise yine Canon modellerinde gördüğümüz gibi tek kart yuvası var ve otofokus performansı hala istenilen performansı sağlayamadı.
Sony neden hâlâ bu alanda lider?
Canon EOS R piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, Tokyo
ve Tokyo'daki en büyük kamera mağazası Map Camera'nın satışlarında Sony ve Nikon'un tam çerçeve aynasız makinelerini geçti. Ancak, satışlar kısa bir süre sonra inişe geçti ve son çeyrekte Sony yine Japonya'da liderliği eline aldı. Kamera satışları, pazar doygunluğu gibi her türlü faktörden etkilenir. Fakat Sony'nin rakiplerini yenmesinin birkaç temel nedeni olabilir.
Öncelikle, Sony'yi yenmek için en şanslı olan firma Canon, bu fırsatı yeterince değerlendirmedi. EOS R'de kesinlikle bulunması gereken özellikler olan gövde içi sabitleme, tam kare 4K video formatı ve çift kart yuvası gibi özellikler eksikti. Ayrıca, Sony zaten bu ürün gamında piyasada iki ürünü bulunan firma. Canon'un bu iki modeli daha ayrıntılı incelemesi gerekiyordu. Nikon'a gelince, Z6 ve özellikle Z7 oldukça güçlü kameralar. Buna ek olarak, Nikon, geçtiğimiz günlerde otofokus hızını ve hassasiyetini arttırırken, her iki kameranın da otofokus yazılımını güncelledi.
Pek çok fotoğrafçının da kanaatine göre, Sony'nin otomatik odak sistemi hem Nikon'dan hem de Canon'dan daha iyi çalışıyor. Sony çok güçlü bir avantaja sahip çünkü kendi sensörlerini ve elektroniklerini geliştiriyorlar ayrıca, otofokus yazılımı tasarlama konusunda da oldukça tecrübeli bir firma. Canon'un sensörleri ve işlemcileri Sony'nin oldukça gerisinde kalmış durumda.
A7 III ve A7R III özelliklerine uymak için elinden gelenin en iyisini yapan Nikon bile, Sony'nin özelliklerine yakın bir otofokus sistemi kuramadı. Bu arada Sony, APS-C A6400'de gösterdiği yeni bir otofokus sistemi geliştiriyor. Bu sistemle rakiplerinin daha da önüne geçecek olan Sony, gelecek nesillerde bu sisteme geçecek.
Canon ve Nikon son modelleriyle Sony'yi geçemedi ve A7 kameraların arkasına düştü. Bu teknik yarışta yeni yöntemler bulamazlarsa, gittikçe daralan aynasız fotoğraf makinesi pazarında Sony'nin hurda makineleriyle savaşmaya devam edecekler gibi görülüyor.
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Kaynak: WebTekno