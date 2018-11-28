Sony Playstation 5'in Prototipine Ait Fotoğraflar Ortaya Çıktı İddiası [güncellendi]

Düzenleme: Rozetked yaptığı bir güncelleme ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Lütfen en alt kısımda bulunan Güncelleme bölümünü okuyun.

Rozetked yaptığı yeni duyuru ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Tam açıklama metni: "Ne yazık ki an itibariyle görsellerin sahte olduğunu öğrendik. Yanlış bilgilendirme için özür dileriz." Bu vesileyle siz değerli DonanımHaber üyelerinden de ben özür dilerim. Kaynağa göre görsellerin tamamı yanıltıcı.

4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynamanızı sağlayacak yeni konsolun fiyatının 500 dolar olacağı düşünülüyor. Tasarım sızıntılarına ek olarak, konsol güvenli modda çalışırken bir ekran görüntüsü bulunuyor. Bu da prototipin neredeyse bitmiş bir versiyona ait olduğunu kanıtlar nitelikte.Bu PS5 prototipi, Dualshock 4 destekli olarak çalışabilmiş. Dualshock 5'e ait bir görüntü ise maalesef bulumuyor. Sızıntının sahibi Rozetked, prototipe kefil olamasa da gerçekci göründüğünü belirterek paylaşımını yapmış.Güncelleme