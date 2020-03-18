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Sony PlayStation 5 (PS5) Özellikleri Resmileşti

Sony PlayStation 5 özellikleri resmiyet kazandı. PlayStation 5 sistem mimarisi lideri Mark Cerny, bugün yeni konsol mimarisinin oyunculara neler sunac

18.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:32
Sony PlayStation 5 (PS5) Özellikleri Resmileşti
Sony PlayStation 5 özellikleri resmiyet kazandı. PlayStation 5 sistem mimarisi lideri Mark Cerny, bugün yeni konsol mimarisinin oyunculara neler sunacağını paylaştı.

"The Road to PS5" başlıklı önceden kaydedilmiş bir konuşmada Cerny, Sony'nin sonraki sisteminin hedeflerini ele aldı. Kilit karar evrim ve devrimin dengelenmesiydi. Evrim, geriye dönük uyumluluğun eklenmesi ve PlayStation 4 ile PS5 arasındaki mimari farkları en aza indirme şeklinde geldi. Devrim, yeni özellikler ve daha yüksek verimli donanım şeklinde geldi.

Geliştiricilerin PS5'te en çok görmek istediği şey katı hal sürücüsüydü. PlayStation 5 SSD ile geliyor. PlayStation 4'ün sabit sürücüsü 1GB'lık veriyi 20 saniyede yükleyebilirken, PS5'in SSD'si saniyede 5.5GB yükleyebiliyor. Şirketin SSD'ye yönelik hedefleri oyunların bir saniyede yüklenmesi, yüklenme ekranlarının hemen geçmesi, oyun verilerini tekilleştirme (de-duplicate), uzun yama yüklemelerinden kurtulmak.

Cerny, PS5'in Xbox Series X gibi 16GB GDDR6 RAM'e sahip olacağını doğruladı. PS5, 2.23GHz hızda çalışan 36 hesaplama birimine sahip olacak. Bu, PS5'in 10.3 teraflop işlem gücüne sahip olacağı anlamına geliyor. Sistem, son nesil oyunları harici HDD'den oynatabilecek ancak daha fazla PS5 oyunu depolamak ve oynamak isteyenlerin M2 SSD (desteklenen özel diskler ileri bir tarihte duyurulacak) satın alması gerekecek.

Cerny, sistemin özel bir RDNA 2 tabanlı AMD GPU kullanacağını ve Sony'nin geliştirme konusunda şirketle iş birliği yaptığını da doğruladı. Cerny, "Konsolumuzda aynı zamanda PC kartı olarak kullanılan benzer ayrı bir GPU görüyorsanız, AMD ile iş birliğimizin her iki dünyada da yararlı teknolojiler üretmede başarılı olduğu anlamına gelir." "Bu, Sony olarak sadece PC bölümünü dahil ettiğimiz anlamına gelmiyor."

Cerny, ayrıca Sony'nin gelecek sistemde geriye dönük uyumluluğu nasıl sağladığını da açıkladı. Sony'nin PlayStation 3 sistemlerinde yaptığı gibi son sistemin yonga setini dahil etmek yerine önceki sistemin mantığını sisteme dahil etti. PS5 hem PS4 Pro hem de PS4 legacy moduna sahip olacak ve oyunları artırılmış performansla çalıştırabilecek. Cerny, "Son zamanlarda oyun süresine göre sıralanan en iyi 100 PlayStation 4 oyununa baktık ve neredeyse hepsinin PlayStation 5 lansmanında oynanabilir olmasını bekliyoruz." diyerek oyunların test edilmesi gerektiği eklemesini yaptı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Sony PlayStation, PlayStation 5, Sony, Teknoloji

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