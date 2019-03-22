22 Mart 2019, 18:33
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Sony Türkiye'den Bazı Playstation Oyunlarında Muhteşem İndirim: İşte Yeni Fiyatlar

Sony Türkiye

Bir süredir PlayStation Store üzerindeki fiyat politikalarıyla tepkileri üzerine çeken Sony, yılın en dikkat çeken yapımlarının da arasında bulunduğu bazı oyunlarda %65'e varan indirime gitti. İndirime giren oyunları derliyoruz.

Sony'nin Türkiye'deki PlayStation Store fiyatları, firmanın yerelleşme politikası uygulamaması nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Firmanın en gözde oyunlara uyguladığı fiyatlar he ne kadar değişmiyor olsa da zaman zaman yaptığı indirimlerle satışları hareketlendirmeye çalışıyor.

Bugün fazlasıyla şaşırtan Sony, son ayların en yüksek orandaki indirim kampanyalarından birisini yaptı. Şimdi gelin hangi oyunlarda ne kadar indirim yapıldığına birlikte göz atalı

Hitman 2 (Gold Edition):





Eski fiyatı: 259 TL


Yeni fiyatı: 199 TL

NBA 2K19 (20th Anniversary Edition):





Eski fiyatı: 669 TL


Yeni fiyatı: 179 TL

Just Cause 4:





Eski fiyatı: 469 TL


Yeni fiyatı: 149 TL

F1 2018:





Eski fiyatı: 299 TL


Yeni fiyatı: 79 TL

Need for Speed Deluxe Edition:





Eski fiyatı: 319 TL


Yeni fiyatı: 78 TL

Hitman HD Enhanced Collection:





Eski fiyatı: 269 TL


Yeni fiyatı: 134 TL

Elex:





Eski fiyatı: 259 TL


Yeni fiyatı: 64 TL

Rise of Tomb Raider (20. Yıl özel):





Eski fiyatı: 279 TL


Yeni fiyatı: 54 TL

PES 2019:





Eski fiyatı: 259 TL


Yeni fiyatı: 69 TL

Battlefield V:





Eski fiyatı: 450 TL


Yeni fiyatı: 159 TL

PlayStation Store'daki tüm oyunları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Türkiye, Sony, Teknoloji
Kaynak: WebTekno