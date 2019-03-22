Sony Türkiye'den Bazı Playstation Oyunlarında Muhteşem İndirim: İşte Yeni Fiyatlar

Sony'nin Türkiye'deki PlayStation Store fiyatları, firmanın yerelleşme politikası uygulamaması nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Firmanın en gözde oyunlara uyguladığı fiyatlar he ne kadar değişmiyor olsa da zaman zaman yaptığı indirimlerle satışları hareketlendirmeye çalışıyor.
Bugün fazlasıyla şaşırtan Sony, son ayların en yüksek orandaki indirim kampanyalarından birisini yaptı. Şimdi gelin hangi oyunlarda ne kadar indirim yapıldığına birlikte göz atalı
Hitman 2 (Gold Edition):
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 199 TL
NBA 2K19 (20th Anniversary Edition):
Eski fiyatı: 669 TL
Yeni fiyatı: 179 TL
Just Cause 4:
Eski fiyatı: 469 TL
Yeni fiyatı: 149 TL
F1 2018:
Eski fiyatı: 299 TL
Yeni fiyatı: 79 TL
Need for Speed Deluxe Edition:
Eski fiyatı: 319 TL
Yeni fiyatı: 78 TL
Hitman HD Enhanced Collection:
Eski fiyatı: 269 TL
Yeni fiyatı: 134 TL
Elex:
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 64 TL
Rise of Tomb Raider (20. Yıl özel):
Eski fiyatı: 279 TL
Yeni fiyatı: 54 TL
PES 2019:
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 69 TL
Battlefield V:
Eski fiyatı: 450 TL
Yeni fiyatı: 159 TL
PlayStation Store'daki tüm oyunları görmek için buraya
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Türkiye, Sony, Teknoloji
Kaynak: WebTekno