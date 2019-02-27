Sony
'den Dünyanın ilk 4K HDR OLED ekranlı Sinematik Xperia 1 Modeli
Sony Film Stüdyosuna oynuyor ve piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modelin aynasız kamerası güçlendirildi. Sony Xperia
1, Sinematik 21: 9 Ekranlı Yeni Amiral Gemisi özellikleri neler?
6,5 inç 21: 9 en boy oranı akıllı telefon, hem 4K OLED HDR ekrana sahip dünyanın ilk örneği; hem film izlemek hem de film oluşturmak için ideal.
Ayrıca, üçlü lensli bir kamerayı da barındırıyor ve Sony A7 III aynasız fotoğraf makinesinden ödünç alınan göz izlemeli otomatik odaklanma özellikli ilk akıllı telefon. Güçücü sahip olduğu Qualcomm
Snapdragon 855 işlemciden alan Sony Xperia 1, 6GB RAM ve 128 GB Depolama alanına sahip. Kesinlikle su geçirmez bir gövde ile gelen modelin 3.300 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Ancak bu pil seviyesi 4K ekran için ne kadar yeterli olabilir orası biraz soru işareti.
Parmak izi okuyucu en son çıkan amiral gemilerinde "Xiaomi olduğu gibi ekran içi parmak izi okuyucu şeklinde değil. Yan tarafta bulunuyor.
3 Farklı Odaklığa Sahip Kamera Seti
Xperia 1, üç farklı odak uzaklığına sahip üçlü bir kameraya sahip: geniş çekimlerde 16mm, normalde 26 mm ve telefoto çekimlerde 52 mm lens (tümü 35 mm'ye eşdeğer).12 megapiksel sensörle Huawei
'nin 40 megapiksel kamera çözünürlüğüne sahip değil.
Bununla birlikte, 1,4µm'lik büyük çift foto diyotlu görüntü sensörü ve RAW gürültü azaltma sayesinde düşük ışıkta kullanımda etkili sonuç elde ediyor. Aynasız A7 kameralarından göz otomatik netlemesini (Eye AF) takip eder ve otomatik netleme ve otomatik pozlama etkinken 10 fps çekim hızı sunuyor.
Film çekme özelliğine gelince, Sony bu konuda profesyonel dijital sinema kamera bölümü CineAlta'nın mühendisleriyle işbirliği yaptı. 4K HDR'yi 24 fps'de 21: 9 geniş ekran sinematik formatta filmler çekebilirsiniz. Kamera titremelerinden ve sarsıntılarından kurtulmak için SteadyShot teknolojisi çalıştıran hibrid stabilizasyon sistemi kullanılıyor. Ayrıca farklı durumlar için ayarlanmış 8 adet renk ayarları bulunuyor.
4K Akıllı Telefonların Sayısı Oldukça Azdır!
Sony 4K akıllı telefon üreten az sayıda akıllı telefon üreticisinden biridir. Daha önce 2015 yılında Xperia X5 Premium ile bunu gerçekleştirmişlerdi. Ancak o dönemde kullandıklar ekran LCD paneldi. OLED Değildi. Son Hollywood
'un önde gelen stüdyo prodüksiyon şirketileri için ürettiği master monitörlerdeki renk tecrübesini bu modele taşıdı ve reklam verenlerin isteyeceği 10-bit (1 milyar renk) elde edebilen video ve film çekimleri sunabiliyor.
21: 9 en boy oranı oldukça büyük ve ekranın üst kısmında çentik yok. Dolayısı ile yeni amiral gemisi modeller Galaxy S10 Plus ve iPhone XS MAX modeline göre daha uzun boylu görünüyor.
Öte yandan Dolby Atmos Ses sistemi ve uzuncana bir ekran ile oyun severler için muhteşem ötesi bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 21: 9 ekran daha derin bir sınırsız ekran görüşü sunacak bu kesin.
Özetle Sony Xperia 1 Modeli ile oyun, kamera ve film tecrübelerini bu cihaz üzerinde harmanlayıp paketlemiş. Bu yüzden Xperia 1 Modeli sıra dışı yeni amiral gemisi modeller arasında yer bulacak.
Satış fiyatı olarak henüz bir bilgi yok. Ancak işlemcisini ve sahip olduğu kamera, ekran özelliklerini düşünürseniz çokta ucuz olmayacak.
Engadget
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Kaynak: Teknotalk.com