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Sony Xperia 5 II, 5G Uyumlu En Küçük Telefon Olabilir

Önceden büyük boyutlu bir Sony Xperia 5 Plus hakkında söylentiler vardı ancak bu söylentiler bir türlü gerçeğe dönüşmedi.

11.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:52
Sony Xperia 5 II, 5G Uyumlu En Küçük Telefon Olabilir
Önceden büyük boyutlu bir Sony Xperia 5 Plus hakkında söylentiler vardı ancak bu söylentiler bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Şimdi ise bunun tam tersi yönde, Xperia 5 II adlı 6 inç'ten küçük ekrana sahip bir telefonun geleceği söyleniyor. İçerideki bazı kaynaklara göre, bu telefon Japonya'da yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Xperia 5'te 6.1 inç'lik bir ekran vardı ancak yeni telefonun 5.6 ila 5.8 inç arasında bir ekran boyutu ile geleceği söyleniyor. Ayrıca cihazın 5G uyumlu olarak geleceği ve 6 inç'ten az ekran boyutuna sahip 5G uyumlu ilk telefon olacağı da söyleniyor.

Sony'nin Xperia 1 II isimli 5G uyumlu ilk telefonundan sonra, bu cihaz markanın 5G uyumlu ikinci telefonu olacak. Ayrıca Xperia Pro adlı bir başka cihaz da mevcut ancak bu esas olarak tüketicilere yönelik bir telefon sayılmaz. Bu telefon mmWave özelliğine sahip olsa da (Xperia 1 II sadece 6GHz'e kadar destek sunuyor), yine de ekstra antenlere ihtiyaç duyuyor ve bu da telefonun boyutunun büyümesine sebep olabiliyor.

Xperia 5 II, üst sınıf amiral gemisi Xperia 10 II'den daha küçük ve orta seviyeye hitap eden Xperia 1 II'den daha gelişmiş bir telefon olarak, bu ikisinin arasında bir yerde sınıflandırılabilir. Bu cihaz 5G desteğine sahip olsa da, yine de amiral gemisi sınıfına girip girmeyeceği henüz net değil.

Aslında telefonun ismi de kesinleşmiş sayılmaz. Birkaç ay önce, yerleşik 5G modemine ve Snapdragon 765G yonga setine sahip bir Xperia 9 hakkında söylentiler vardı. Hatta bu model Aralık 2019'da benchmark testlerine de girmişti.

Yeni söylentilerde ise yonga seti hakkında hiçbir bilgi yer almıyor. Ancak şu anki Xperia 5, amiral gemisi yonga seti Snapdragon 855 ile donatılmış durumda ve bu da cihazın isminin değiştirilmesinin nedenlerinden biri olabilir. Ayrıca sızıntıların az olması, aslında sızdırılacak çok da bir şey olmadığı anlamına geliyor olabilir.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Sony Xperia, Sony, Teknoloji
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