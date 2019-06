Sony yeni Süper-Telefoto 600mm F4 G Master Prime Lens'i Tanıttı



Sony'nin yüksek performanslı AF, yüksek çözünürlük ve harika bokehe sahip en uzak mesafe prime lensi, sınıfının en hafifi olma özelliği taşıyor. Sony 600mm F4 G Master Prime Lens hakkında detaylı bilgiler!



Sony, amiral gemisi full-frame G Master serisi lens yelpazesinin en son etkileyici üyesi yeni FE 600mm F4 GM OSS süper telefoto prime lensin (model SEL600F40GM) çıkışını duyurdu.



Sony'nin en uzak mesafe prime lensi 600mm, içinde barındırdığı, şirkete ait birçok gelişmiş optik ve mekanik teknoloji sayesinde olağanüstü netleme hız ve hassasiyeti ile istisnai görüntü kalitesi üretiyor. Sadece yaklaşık 3.040 gram ağırlığı ile, sınıfının en hafifi olan FE 600mm F4 GM OSS, mümkün olan en iyi çekim deneyimini sağlamak üzere son derece dengeli bir tasarım sunuyor. Beğeni toplayan FE 400mm F2.8 GM OSS lens ile birlikte, yeni 600mm profesyonel spor, vahşi yaşam ve haber fotoğrafçılarına uzun mesafelerdeki objeleri en üst düzey hassasiyet ve detay ile yakalamaları için daha fazla seçenek sunuyor.



Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, yeni lense ilişkin değerlendirmesinde;



"Büyüyen E-mount lens yelpazemiz, yeni duyurusunu yaptığımız iki yeni lensle birlikte; artık 33'ü full-frame olmak üzere toplamda ise 51 lensten oluşuyor. Amiral gemisi G Master serimizin 10. modeli olan yeni 600mm F4; süper telefoto prime lenste hız, mobilite ve kontrol için çıtayı yükseltiyor. Uzatılmış 600mm erişimin, ?9 üzerindeki 20 fps çekim ve saniyede 60 defa AF/AE hesaplamaları gibi özellikler ile birleştirilmesi veya; ?7R III üzerindeki son derece yüksek çözünürlük ve yüksek hız performansı ile bir araya getirilmesi, profesyonel fotoğrafçılara daha önce çekilmesi mümkün olmayan görüntüler yaratma imkanını veriyor" diye konuştu.



Hızlı, Hassas ve Sessiz Otomatik Netleme



Yeni FE 600mm F4 GM OSS lenste, Sony'nin en son full-frame E-mount fotoğraf makinelerinin son derece gelişmiş otomatik netleme sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmak için, hızlı, hassas AF ve güvenilir obje takibi sağlayan ve lensin netleme grubuna güç veren iki XD (ekstrem dinamik) Lineer Motor bulunuyor. Hem gecikme ve dengesizliği minimize etmek hem de gürültü düzeylerini kontrol etmek üzere, özel olarak geliştirilen hareket algoritmaları ile desteklenen bu motorlar sayesinde, istisnai ölçüde hızlı, hassas ve sessiz bir otomatik netleme performansına sahip olan lensin dinamik, hızlı hareket eden sporcular veya vahşi yaşamı kolaylıkla yakalaması mümkün hale geliyor.



Mükemmel G Master Görüntü Kalitesi ve Bokeh



Sony'nin amiral gemisi G Master serisi lenslerin üyesi olan bu yeni büyük diyafram aralıklı süper telefoto prime lenste; olağanüstü görüntü kalitesi ve detay düzeyi, fotoğrafın köşelerine kadar muazzam kontrast ve çözünürlük ile korunuyor. Eşsiz optik tasarımda; telefoto lenslerde yaygın olarak rastlanan tüm sapmaları etkin şekilde bastıran büyük bir XA (ekstrem asferik) ve bir ED (ekstra düşük dağılımlı) parçanın yanı sıra; renk sapmalarının minimize edilmesi ve her miktarda renk akmasının bastırılmasına yardımcı olan üç flor parça da bulunuyor. Küresel biçimli sapmaların kontrolü ve hassas bokeh elde edilmesi için, Sony'nin en son bokeh simülasyon teknolojileri ve XA parçasından yararlanılıyor.



Aynı zamanda görüntülerde yüksek bokeh kalitesine katkıda bulunan 11 kanatlı dairesel diyafram mekanizmasına da sahip olan lens; fotoğraflarda her türlü istenmeyen yansıma, parıldama veya gölgelenmeyi bastırmak üzere Sony'nin orijinal Nano AR kaplaması ile kaplandı.



Sony'nin 1.4x ve 2.0x E-mount tele dönüştürücüleriyle uyumlu yeni FE 600mm F4 GM OSS, artırılmış odak uzaklıklarında olağanüstü görüntüleme performansı üretirken hızlı, hassas AF performansını da koruyor.



Hafif, Dengeli Tasarım



Sadece yaklaşık 3.040 gram ağırlığa sahip yeni süper telefoto prime lens; sınıfının en hafif üyesi olarak; kendi tarzında bir lenste bugüne kadar hiç elde edilemeyen bir düzeyde taşınabilirlik ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Büyük övgü toplayan FE 400mm F2.8 GM OSS lensin teknolojisini baz alan yeni 600mm lensin hafif tasarımı, silindirin ön kısmında yer verilen azaltılmış sayıda parça ve üç flor parçanın kullanımıyla elde ediliyor. Magnezyum alaşım kullanımı da ağırlık ve hacmin minimize edilmesini sağlıyor.



Yeni 600mm lensin yine FE 400mm F2.8 GM OSS'den miras aldığı ön kısmı ağır olmayan lens tasarımı, dönmeye direnen eylemsizlik momentini azaltarak, elde veya tek ayak üzerinde yapılan çekimlerde, daha hızlı ve hassas planlamayı güvence altına alıyor.



Dayanıklılık, Güvenilirlik ve Kontrol



Sony'nin yeni FE 600mm F4 GM OSS lensi, spor etkinlikleri ve vahşi yaşam fotoğrafçılığının zorlu koşullarına direnmesi için dayanıklı bir magnezyum alaşım ve güçlü, hafif karbon fiber siperlik ile üretildi. Aynı zamanda toz ve neme de dayanıklı olan lensin ön parçası, kir ve parmak izine dayanabilmesi için flor ile kaplı.



Lensteki çok sayıda kontrol düğmesi arasında lens silindirinin üzerinde konumlandırılan ve arzu edildiğinde; özelliklerin kontrolü için programlanabilen dört farklı noktadaki kişiselleştirilebilir netleme kilit butonu da yer alıyor. Ayrıca; her zaman anında manuel netlemeye geçmek için bir 'Tam Zamanlı DMF' düğmesi ve iyi; duyarlı manuel netleme için Doğrusal Yanıtlı MF'in yer aldığı bir netleme halkası da bulunuyor.



Ek olarak, yeni lenste, dinamik aksiyon için dahili optik sabitleme ve aralarında hareketli objeleri takip ederken; daha kolay kadrajlamaya imkan veren gelişmiş bir algoritmaya sahip bir; Mod 3 ayarının da bulunduğu üç farklı 'Mod' ayarı da yer alıyor. Aynı zamanda; seçilebilir 'Ön Ayar' ve 'Fonksiyon' ayarlarının yer aldığı bir fonksiyon halkası ve ø 40,5mm ND ve diğer filtre tiplerinin yanı sıra isteğe bağlı; VF-DCPL1 Dairesel Polarizasyon Filtresi'ne de uygun bir filtre yuvası bulunuyor. VF-DCPL1 filtre, lense takıldığında arzulanan polarizasyonu elde etmek için döndürülebiliyor.



Sony 600mm F4 G Master Prime Lens Fiyat ve Bulunabilirlik



FE 600mm F4 GM OSS, Ağustos 2019'da Avrupa'da yaklaşık 14.000 Euroluk fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

Kaynak: Teknotalk.com