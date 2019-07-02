02.07.2019 16:44
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Sopalı kavga kamerada

Sopalı kavga kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısı sonrası silahla bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısı sonrası silahla bacaklarından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Sopalarla acımasız bir şekilde dövülen şahsın dayak yeme anı, bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Odacıoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, sokaktaki evine girmek üzere arabasını park eden 26 yaşındaki D.M.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. D.M.B., sözlü tartışmanın büyümesi üzerine grubun sopalı saldırısına maruz kaldı. Şahıslardan biri, üzerindeki tabancayla D.M.B.'ye ateş etti. D.M.B., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, kimliği belirsiz şahıslar da araçla olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı sonucunda olay yerine ambulans ile çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Yaralı D.M.B., 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken; kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkarak saldırganların kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi , Kahramanmaraş , Elbistan , Polis , 3. Sayfa

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