Sopalı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya
'da bir kişinin, otopark meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye aracının içindeyken sopayla saldırma girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kepez
ilçesinde Hırdavat malzemeleri satan S.Ü. 9 Ağustos'ta otopark meselesi yüzünden R.K. ile tartıştı.
R.K. elindeki sopayla otomobilinin içindeki S.Ü'ye saldırı girişiminde bulundu. R.K. olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Öte yandan ortaya çıkan olay anına ait görüntülerde, S.Ü'nün sopayla aracın içindeki R.K'ye saldırması, R.K'nin de aracıyla S.Ü. ve kavgayı yatıştırmaya çalışan kadına çarparak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.