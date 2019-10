Sopayla acımasızca dövülen köpek artık 'Mutlu' olacak

Sopayla acımasızca dövülen köpek artık 'Mutlu' olacakSopayla dövülen köpeğe büyükşehir belediyesi sahip çıktıDENİZLİ - Denizli 'de bir şahıs tarafından bahçesine girdiği gerekçesiyle sopayla acımasızca dövülen ve ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan köpekten iyi haber geldi. Köpeğe "Mutlu" adı verildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "O artık burada mutlu ve emin ellerde" dedi.Sopayla dövüldüğü görüntüleri sosyal medyaya yansımasının hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan köpeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Vücudunun bazı bölgelerinde şişlik olan köpeğin bakım, tedavi ve rehabilitasyonu Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde sürerken, yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Başkan Osman Zolan, köpeğe "Mutlu" adını verdiklerini söyledi."Bu dünya hepimizin""Bu dünya hepimizin, bunu hiçbir zaman unutmamak gerek" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm canlılara sahip çıkıp koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Osman Zolan, "Arzu etmediğimiz talihsiz bir olay olmuş. Tüm canlılara sahip çıkmamız, onları korumamız gerekiyor. Allah'ımın yarattığı canlıları korumak ve onları da bu dünyada yaşatmak gerekiyor. Bu dünya hepimizin, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yaşanan olay sonrasında Türkiye'ye örnek olan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na can dostumuzu aldık. Veteriner arkadaşlarımız gerekli tedavi ve bakımlarını yaparak rehabilite etme çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu."Köpeğimizin adına 'Mutlu' dedik"Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner ve çalışanların, şiddet gören "Mutlu" köpekle oldukça yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Zolan, bir an önce yaşadığı travmadan çıkması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Zolan, "Köpeğimizin adına 'Mutlu' dedik, o artık burada mutlu ve emin ellerde. Travmadan ve yaşamış olduğu stresten kurtarılarak, hem fiziki anlamda hem de yaşadığı travmayı atlatma anlamında çalışmalar yapılıyor" dedi.