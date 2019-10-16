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Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.

16.10.2019 21:47
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi 3036 sokaktaki apartmanın bahçesinde bir kişinin zincire bağlı köpeğe sopayla vurması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, köpeğe sopayla vuran kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldı.
Olayın yaşandığı adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü.
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urada yapılan incelemede hayvanda iç kanama riskinin olduğu belirlendi.
Öte yandan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) üyelerinin, köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

Merkezefendi, Hallaçlar, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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