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'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım

Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.

24.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:54'Sopranos' oyuncusu Annabella Sciorra, Harvey Weinstein ile yüzleşti: Tecavüze uğradım
Sopranos dizisinde rol alan aktris Annabella Sciorra çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya olan eski yapımcısı Harvey Weinstein davasında tanık sandalyesine oturdu.

Kendisinin de tecavüz kurbanı olduğunu ileri süren Sciorra Weinstein ile mahkemede yüzleşti. Weinstein'ın kendisine cinsel içerikli hediyeler gönderdiğini aktris Weinstein'in bir elinde bebek yağı bir elinde kaset ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile habersiz şekilde kapısına geldiğini ve daha birçok rahatsız edici davranışta bulunduğunu da anlattı.
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Hollywood, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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24.01.2020 13:00:41