Sorgun 11. Yağlı Güreşleri başladı

Yozgat
'ın Sorgun Belediyesi
tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Yağlı Güreşleri başladı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlayan yağlı güreşlere başpehlivanlar Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı
, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Furkan Durmuş Altun, Osman Aynur
, Ekrem Yavuz
'un yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi katıldı.
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci
, belediyeciliğin sadece yol, kanalizasyon, kaldırım ve su gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de düzenlediğini söyledi.
Bu tür etkinliklerin devam edeceğini aktaran Ekinci, "Allah izni ile Sorgun'u bundan sonraki günlerde daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.
Yağlı güreş müsabakalarını Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar
, MHP
Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
, AK Parti
İl Başkanı Çelebi
Dursun ve çok sayıda kişi izledi.
Kaynak: AA
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