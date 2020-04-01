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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci bir yılı değerlendirdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, görevdeki bir yılını değerlendirdi.

01.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:42
Sorgun Belediye Başkanı Ekinci bir yılı değerlendirdi
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, görevdeki bir yılını değerlendirdi.
Belediyede basın toplantısı düzenleyen Ekinci, belediye başkanı seçildikten sonra 5 ay kaynak oluşturma, planlama ve projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.
Sosyal belediyeciliği ön planda tuttuklarını ifade eden Ekinci, "Bu çerçevede bin 833 aileye 202 bin 477 lira tutarında gıda yardımı, 378 öğrenciye 34 bin lira tutarında kırtasiye desteği verdik. 36 aileye 21 bin liralık hastalık, yolculuk veya taşınma gibi giderleri için nakdi yardım, 343 üniversite öğrencisine 51 bin 400 lira eğitim desteği, 119 Mehmetçiğe 17 bin 850 lira yol harçlığı, 163 bakıma muhtaç hemşehrimize yemek, temizlik ve bakım hizmeti sunduk." dedi.
Ekinci, önceliklerinin insan sağlığı ve insanın rahat edeceği bir şehir mimarisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İçme suyu şebekesindeki asbestli boruları değiştirdik. 4 bin 760 metre içme suyu hattı ile eş zamanlı olarak 2 bin 4 metre yağmur suyu drenajı yaptık.14 bin metrekare kaldırım ve 4 bin 577 metre bordür yapımı kısa zamanda tamamlanmıştır. Kaldırım çalışmaları ile beraber aydınlatma direklerini de daha modern ve estetik olanlarıyla değiştirdik. Eski belediye hizmet binasını yıkıp meydanı açtık."
Koronavirüs önlemleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili aldıkları önlemleri de anlatan Ekinci, "Sürekli gündemimizde salgınla mücadele bulunmaktadır. Tüm şehir, toplu yaşam alanları başta olmak üzere risk alanları ekiplerimiz tarafından sürekli dezenfekte edilmektedir.
Belediyemiz salgından kaynaklanan mağduriyetleri hafifletmek amacıyla ekonomik tedbirler almakta, gelirlerinden feragat ederek ve yeni kaynaklar oluşturarak hemşehrilerimize destek paketleri oluşturmaktadır." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Ekinci, Güncel
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