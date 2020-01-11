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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

11.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:58Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilerle buluştu
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Ekinci, Belediye Sosyal Tesislerindeki etkinlikte, gazetecilerin gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalıştığını, halkı bilgilendirme adına kamu görevi yaptığını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Ekinci, "Küçük şehirlerde gazetecilik yapmak elbette büyük şehirlere göre daha zordur. Buna rağmen şehrimizde görev yapan gazeteci arkadaşlarımız, sorumluluklarının bilincinde hareket ederek, hem bizlerin sesinin halkımıza ulaşmasına hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.

Başkan Ekinci, gazetecilere 8 aylık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri de anlattı.

Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat, Sorgun, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

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