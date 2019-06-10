Sorgun Belediyesi 20 dalda kurs açacak

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Sorgun Belediyesinin okulların yaz tatiline girmesinin ardından 20 dalda kurs açacağı bildirildi.Belediye Başkanı Erkut Ekinci, okulların tatile girmesiyle gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik kurslar açmayı planladıklarını söyledi.Ekinci, şunları kaydetti:"Okullar yaz tatiline giriyor. Gerek öğrencilerimiz gerekse yetişkinlerimizin boş zamanlarını daha yararlı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla, Sorgun Belediyesi ile halk eğitimi merkezimiz işbirliğinde yaz kursları düzenlemeyi kararlaştırdık. Çinicilik, sepet örücülüğü, kilim dokumacılığı, bakır işletmeciliği, çanta yapımı, rölyef, ebru, tezhip, flografi, futbol, güreş, atletizm, dart, autocad, İngilizce, diksiyon, resim, web tasarım, girişimcilik, dijital resim tasarımı, yerel yönetimlere gençliğin katılımı, proje döngüsü yönetimi, iş ve sosyal hayatta iletişim kursu olmak üzere 20 dalda açılacak kurslarımız ücretsizdir. Başvurular tüm halkımıza açıktır, kurslarımız 1 Temmuz'da başlayacak."