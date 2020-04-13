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Sorgun Belediyesi kolonya ve dezenfektan üretiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye kendi ürettiği dezenfektan, kolonya ve maskeleri halka ücretsiz dağıtıyor.

13.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:16
Sorgun Belediyesi kolonya ve dezenfektan üretiyor
Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde belediye kendi ürettiği dezenfektan, kolonya ve maskeleri halka ücretsiz dağıtıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci , belediye olarak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirleri her geçen gün artırdıklarını ve bu tedbirler çerçevesinde vatandaşları mağdur etmemeye çalıştıklarını söyledi.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında kurdukları atölyede, günde 2 bin maske ve yeterince kolonya ile dezenfektan ürettiklerini dile getiren Ekinci, "Vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyması ve gerekli hassasiyeti göstermesi bizleri memnun ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımında esnaflarımızın ardından vatandaşlarımızın kullanımı içinde çalışmalarımızı tamamladık. Belediye ekiplerimiz, vakıf görevlilerimiz, vatandaşlarımızın evlerine maske, dezenfektan ve kolonyaları bırakacak." dedi.
Ekinci, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Biz vatandaşlarımızın sağlığı için her şeyi düşünüyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, çıkmak zorunda kaldığınızda ise maske ve dezenfektan kullanımına özen gösteriniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekinci, Yozgat, Sorgun, Güncel
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