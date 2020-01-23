Haberler » Güncel » Sorgun Belediyesi'nden 'Evde Sağlık Hizmeti' - Haber

Sorgun Belediyesi'nden "Evde Sağlık Hizmeti"

Sorgun Belediyesi hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik "Evde Sağlık Hizmeti" veriyor.

23.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:43Sorgun Belediyesi'nden
Belediyesi hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik "Evde Sağlık Hizmeti" veriyor.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hizmet için belediye bünyesinde bir hemşire ve yardımcı personel görevlendirdiklerini söyledi.
Uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu dile getiren Ekinci, "Personelimiz hastaların şeker, ateş ve tansiyonunu ölçüyor, gerekirse pansuman yapıyor. Bu hizmetimizden 50 kişi faydalanıyor ve her geçen gün de sayı artıyor." dedi.
Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizim için çok önemli. İyi günde kötü günde Sorgunlu hemşehrilerimin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21  Sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
16:20  Mevlüt Erdinç: "Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey"
16:20  Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi
16:20  Libya Hükümeti'nden, başkentte hava trafiğinin normale dönmesi için BM'ye çağrı
16:20  Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci
23.01.2020 16:21:51