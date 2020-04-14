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Sorgun Belediyesince vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı

Sorgun Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı.

14.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:12
Sorgun Belediyesince vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı
Sorgun Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci , belediye olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Vatandaşa evde kalmaları tavsiyesinde bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını ilk günden itibaren belediye ekiplerince karşılandığını aktaran Ekinci, "Vatandaşımızın bizi araması yeterli, biz gideriz onların yerine alışverişini de yapar kendilerine teslim ederiz. Yeter ki evde kalsınlar yeter ki temastan uzak dursunlar." dedi.
Ekinci, belediye tarafından üretimi yapılan dezenfektan, maske ve kolonya dağıtımı için 4 ekip oluşturduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Her ekibimiz 3 kişiden oluşuyor, ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektan, maske ve kolonyadan oluşan paketlerimizi halkımıza ulaştırıyor. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız. Biz belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz ve vatandaşımızdan sadece tedbir almalarını, evde kalarak virüsün yayılımını engellemelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sorgun Belediyesi, Ekinci, Sorgun, Güncel
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