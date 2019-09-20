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Sorgun Belediyesinden 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Sorgun Belediyesi "Okula Merhaba Projesi" kapsamında 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

20.09.2019 13:18Sorgun Belediyesinden 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
Sorgun Belediyesi "Okula Merhaba Projesi" kapsamında 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öncelikli olarak birinci sınıfa başlayan ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldığını söyledi.
Ekinci, kırtasiye paketinde okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, güzel yazı defteri, resim defteri, kalemtıraş, silgi, boya seti, kalem gibi okul malzemeleri bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak eğitime destek verdiklerini ve bundan sonra da bu desteklerinin devam edeceğini ifade eden Ekinci, "Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Amacımız, her şeyden önce çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktır. İlçemizde ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize ve ilköğretim öğrencilerimize kısıtlı bütçemize rağmen, imkanlarımızı zorladık. Hazırlanan paketler görevli arkadaşlarımız tarafından daha önce belirlenen öğrencilerimizin evlerine bırakıldı" dedi.
Başkan Ekinci, yeni eğitim-öğretim yılının bütün öğrenciler ve öğretmenler için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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