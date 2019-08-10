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Sorgun Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi

Sorgun Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 100 çocuğa bayram harçlığı olarak hediye çeki verildi.

10.08.2019 14:32 Sorgun Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi
Sorgun Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 100 çocuğa bayram harçlığı olarak hediye çeki verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlatılan "Beni Hayata Döndür" programı çerçevesinde 100 çocuğa ulaştırılması amacıyla gönderilen çekleri dağıttıklarını belirtti.
Ekinci, "Projesi çerçevesinde başlatılan çalışma ile kullanılamayacak durumda olan eşyalar çocuklar tarafından toplanarak belediyemiz kanalıyla ilçemizdeki bir mağazaya gönderildi. Mağaza da bu çalışma karşılığında 100 hediye para çeki ve kıyafet gönderdi. Çekler bugün çocuklarımıza bayram harçlığı olarak teslim edildi. Bu çerçevede Kurban Bayramı öncesi çocuklarımıza bayram tadında bayram yaşatabilmek için hediye çeki ile kıyafet desteği sağlandı." dedi.

Sorgun Belediyesi, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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