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Sorgun Belediyesinden çorba ikramı

Sorgun Belediyesi üç ayların başlaması nedeniyle vatandaşlara çorba ikram etti.

25.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:30Sorgun Belediyesinden çorba ikramı
Belediyesi üç ayların başlaması nedeniyle vatandaşlara çorba ikram etti.
Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen çorba ikramında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Recep ayının önemine değinerek af dilenme ve ibadet aylarının başladığına dikkati çekti.

Müslümanlar için çok özel günler olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tövbe etmenin, hayır işlerde bulunmanın önemli olduğu aylar olduğunu vurgulayan Ekinci, "Bu vesile ile girmiş olduğumuz mübarek üç ayların ülkemize memleketimize hayırlar getirmesini, sağlık ve afiyet içinde Ramazan ayına ulaşmayı diliyorum." dedi.

Ekinci daha sona Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ile vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

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