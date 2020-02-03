Haberler » Güncel » Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Haber

Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Sorgun Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:34Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
Belediyesi, ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, depremzedelerin acısını derinden paylaştıklarını belirterek, onlara her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ekinci, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Bölgeye göndermek üzere ısıtıcı, gıda ve kışlık giysi topluyoruz. Kullanılmış giysileri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yardımların yeterli miktara ulaşması durumunda bir araçla deprem bölgesine ulaştıracağız. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler." dedi.

Sorgun Belediyesi, Malatya, Elazığ, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:35:12