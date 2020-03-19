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Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs tedbirler hakkında bilgi verdi.

19.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:22
Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs tedbirler hakkında bilgi verdi.
Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, bankalar, otobüs terminali, halk otobüsleri, camiler, umuma açık alanların dezenfekte edildiğini söyledi.
Belediye olarak başka bütçelerden kısarak koronavirüsle mücadele konusunda bir bütçe oluşturduklarını anlatan Ekinci, stoklarında rutin dezenfekte faaliyetlerini yürütecek oranda maddenin bulunduğunu belirtti.
Belediye olarak 444 66 00 numaralı hat ile çağrı merkezi oluşturdukları bilgisini veren Ekinci, şunları kaydetti:
"Hangi ortamda olursa olsun, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın, çağrı merkezimize ulaşması durumunda ekipler kendilerine yardımcı olacaktır. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını istiyorum. Umre ziyaretinde bulunan hemşehrilerimizin umrelerini Allah kabul etsin. Onlar da 14 gün kuralına uyarak sokağa çıkmasınlar. Umreden dönen vatandaşlarımızı tek tek arayıp uyardım."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Erkut Ekinci, Ekinci, Sorgun, Güncel

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