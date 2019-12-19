Haberler » Güncel » Sorgun Belediyesinden öğrenciler için kapalı durak - Haber

Sorgun Belediyesinden öğrenciler için kapalı durak

Sorgun Belediyesi, minibüs ve servis bekleyen öğrenci ve vatandaşlar için kapalı durak kuruyor.

19.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:22 Sorgun Belediyesinden öğrenciler için kapalı durak
Belediyesi, minibüs ve servis bekleyen öğrenci ve vatandaşlar için kapalı durak kuruyor.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, uzak mahallelerden okullarına servisle giden öğrencilerin özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiğini ve üşüdüğünü belirtti.
Sıkıntıları ortadan kaldırmak için öğrencilerin beklediği durakları kapalı hale getireceklerini ifade eden Ekinci, "Gerek mahallelerimiz olsun gerekse yakın çevreden ilçemize taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın üşümemesi için kapalı duraklar koyuyoruz. Bunun ilk uygulamasını ilçemiz Mükremin Mahallesinde başlattık. Kapalı durak sayısını artıracağız. Bizler vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sorgun Belediyesi, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:59   "İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında - Haber
14:58   İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
14:58   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
14:54   Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu - Haber
14:53   Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:08:06