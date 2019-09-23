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Sorgun Belediyesinden üniversite öğrencilerine yardım

Sorgun Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

23.09.2019 14:08Sorgun Belediyesinden üniversite öğrencilerine yardım
Sorgun Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım desteğinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Ekinci, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda her çocuğumuza destek olmak istedik. Önceliğimiz ilk kez yerleşen öğrencilerimiz oldu, lakin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize de desteğimiz oldu. Elimizden geldiğince öğrencilerimize destek olmaya ve isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin adımlarını sağlam atmaları adına, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Sorgun Belediyesi, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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