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Sorgun Belediyespor'a ziyaret

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve eski belediye başkanı Ahmet Şimşek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.

19.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:40Sorgun Belediyespor'a ziyaret
Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Doğan Sungur ve eski belediye başkanı Ahmet Şimşek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile takımın salonda yaptığı antrenmanı ziyaret eden Kaymakam Güneş, antrenman sonunda voleybolcularla bir süre sohbet edip, hafta sonu oynanacak maçından galibiyet beklediklerini ifade etti.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, bu ziyaretin Fenerbahçe maçı öncesi büyük moral olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta sonu şanssız bir şekilde Tokat Belediye Plevne'ye yenildik. 2-0 önde olduğumuz maçı 3-2 kaybettik. Bu durum bizleri ve oyuncularımızı çok üzdü. Ancak geçmişe bakmanın anlamı yok. Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ligin lideri ve ülkemizin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız." dedi.
Gül, ziyaretlerinden dolayı kaymakam Güneş ve beraberindeki Doğankent Belediye Başkanı Sungur ve eski belediye başkanı Şimşek'e teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Güneş, Sungur ve Şimşek, takıma tatlı ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

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