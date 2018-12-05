Sorgun Belediyespor'da Şahin Dönemi

Türkiye
Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor
Voleybol takımının başına antrenör Mehmet Şahin
getirildi.
Kulüp Başkanı Hikmet Vural, sezon başında anlaştıkları Ümit Terzi ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından, yapılan çalışmalar sonucunda antrenör Mehmet Şahin ile anlaştıklarını söyledi.
Şahin'in oldukça deneyimli ve bu ligleri çok iyi tanıyan bir hoca olduğunu aktaran Vural, "Hocamız bu gün geldi ve kendisi ile resmi sözleşme imzaladık. Sorgun Belediyespor olarak bu yola şampiyonluk parolası çıktık, ancak puan kayıplarımız oldu. Hedefimizden uzaklaşmadan derhal önlem almamız gerekiyordu, bizde 23 yıllık voleybol
deneyimi olan Mehmet Hoca
ile anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.
Türkiye,voleybol,Mehmet Şahin,Sorgun Belediyespor
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:47