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Sorgun'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agaefendi İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Sorgun Öğretmenevi'nce düzenlenen etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

20.09.2019 13:22Sorgun'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agaefendi İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Sorgun Öğretmenevi'nce düzenlenen etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Muharrem ayı münasebetiyle okullarda aşure etkinliği yapıldığını söyledi.
Velilerin katkılarıyla yapılan etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldığını vurgulayan Ekinci, "Aşureye katılan 12 farklı gıda, insanların her birinin farklı ve birbirinden değişik olduklarını, onları bu zengin ve farklı halleriyle kabullenip benimsenmeleri gerektiğini, bunun bir zenginlik olduğunu ifade etmektedir. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, İl Genel Meclis Üyeleri Muaz Ağan, Osman Yeşil, Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Coşkun Bölükbaşı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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