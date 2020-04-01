Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 698 parça tarihi eser ele geçirdi.

01.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:29
Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda Roma , Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 698 parça tarihi eser ele geçirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda; Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 580 adet sikke ve 118 adet tarihi obje olmak üzere toplam 698 parça tarihi eser ile 1 adet metal define arama dedektörü ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Yozgat, Sorgun, Roma, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı - Haber 15:42: Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı - Haber 15:42: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber 15:42: BERAT ALBAYRAK'TAN GÜNDEMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME (1) - Haber 15:42: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi