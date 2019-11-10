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Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye yeni atanan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi.

10.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:02Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye yeni atanan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi.
Sorgun Öğretmenevi'ndeki toplantıda, Şube Müdürü Şerif Doğan, adaylık süreci ile ilgili bilgi aktardı.
Doğan, öğretmenlerin görevinin büyük, yükünün ağır olduğunu belirterek, "Herkes öğretmenliği saygın, değerli ve hata yapma lüksü olmayan bir meslek grubu olarak görüyor. O nedenle sizlerin çocuklara ve gençlere örnek bir hayat sergilemeniz, doğruluğu ve dürüstlüğü öğretmeniz gerekiyor. Ülke olarak aydınlık yarınlara ancak sizlerin sayesinde ulaşabiliriz." dedi.

Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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