Haberler » Güncel » Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak - Haber

Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

Sorgun ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.

10.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:04Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak
ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski ve çirkin bir görüntü oluşturması nedeniyle binayı yıkma kararı aldıklarını söyledi.
Ekinci, binada faaliyet gösteren iş yeri sahiplerine ve derneklere gerekli tebligatların gönderildiğini ve onların da kendilerine verilen süre içerisinde iş yerlerini boşalttığını ifade ederek, "İlçemizin merkezi konumundaki bu yerde Sorgun'a nefes aldıracak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Buraya üç kat yerin altında bulunan iş yeri ve kapalı otoparktan oluşan bir proje uygulayacağız. Üst kısmı ise park olarak düzenlenecek." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Ekinci, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:02 1500 rubik küpten Atatürk portresi yaptılar
14:02 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
14:02 Adıyaman'da "Güven ve Huzur" uygulaması
14:02 Büyük Önder Atatürk Kabil'de anıldı
13:54 SANKO Okulları'nda Atatürk anıldı
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:02:53