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Sorgun'da futbol turnuvası

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

31.07.2019 14:15 Sorgun'da futbol turnuvası
Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası sona erdi.
Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, "Dinimi öğreniyorum, spor yapıyorum" projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 14 takımın katıldığını ve Garajlar Yeni Cami Kur'an Kursu futbol takımının şampiyon olduğunu belirtti.

Birçok sportif faaliyet düzenlediklerini dile getiren Tunçer, "Bu turnuvalarımızın 4'üncüsü 3 Temmuz'da ilçemiz stadyumunda başladı ve 22 Temmuz'da Garajlar Yeni Cami Kur'an Kursu, İmam Hatip Uygulama Camii Kur'an Kursu futbol takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Bugün de burada madalya ve kupalarını veriyoruz." dedi.

Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül törende yaptığı konuşmada turnuvada başarılı olan takımları tebrik etti.
Konuşmaların ardından Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, İlçe Müftüsü Hasan Görer ve Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül tarafından takımlara madalyaları ve kupaları verildi.

Yeni Cami, Futbol, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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