Sorgun'da Gençlere İlk Yardım Eğitimi

Sorgun
Gençlik Merkezi'nde gençlere ilk yardım eğitimi verildi.
Sorgun Gençlik Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve hemşire Birgül Sarı tarafından verilen eğitime 38 genç katıldı.
Eğitim ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Sarı, meydana gelmesi muhtemel kaza, afet ve olağan dışı durumlarda ilk yardımın hayat kurtardığını söyledi.
Bu tür durumlarda can kaybının en aza indirilmesi ve sakatlanma yaşanmaması için müdahale organizasyonunda hızlı ve doğru davranışların çok önemli olduğunu belirten Sarı, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın temel ilk yardım bilgilerine sahip olması büyük önem arz ediyor. Günlük hayatımızda yaşadığımız birçok kaza, afet veya olayda insanlarımız ilk yardım yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Şayet vatandaşlarımız ilk yardım kurallarını bilseler birçok insanın hayatı kurtulabilir. İşte biz de burada gençlerimize, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, kırık, çıkık, burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma gibi durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulamalı olarak anlatıyoruz."
Sorgun
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:21