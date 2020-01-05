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Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.

05.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:34
'ın ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.
Maden ocağı girişine çadır kuran ve gecede bekleyen işçiler, çadır dışında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.
Türkiye Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2019'da sözlü olarak çıkışlarının verildiğini, o günden bu yana eylemde olduklarını söyledi.
Şirket yetkililerin işçilere mağdur olmayacaklarını söylese de mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Bağıran, "Bu haklarımız geri verilinceye kadar gerekirse çoluğumuzla çocuğumuzla gerekirse Sorgun halkı ve esnafımızla bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz burada 24 saat bekliyoruz. Herkes elini vicdanına koysun ve verilen sözleri yerine getirsin." dedi.
Bağıran, siyasilerden konuya çözüm üretmelerini beklediklerini ifade ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey ilçemize geldiğinde, burada istihdamı artırmak için ellerinden geleni yapacağının sözünü vermiş, yıllarca Sorgun ekonomisine katkı sağlayan işletmenin bundan sonra da artarak katkı sağlayacağını ifade etmişti. Bugün işçilerimiz işten çıkartıldı." diye konuştu.
Eylemi gece gündüz fark etmeksizin sürdüreceklerini vurgulayan Bağıran, odun ve lastik yakarak ısındıklarını, Sorgun halkının ve esnafının da kendilerine yiyecek, içecek, ısınmada katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor

Madencilik, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA


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