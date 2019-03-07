Sorgun'da "İyilik Yap İzi Kalsın" Projesi

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Sorgun Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu öğrencileri "İyilik yap izi kalsın" projesi kapsamında Gedikhasanlı köyü ve Doğankent beldesinde öğrencilerle buluştu.Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci,anaokulu öğrencilerin proje kapsamında, evlerde kullanmadıkları oyuncak ve kırtasiye malzemelerini yeniden değerlendirmek üzere akranlarına hediye ettiklerini söyledi.Ekinci, öğrencilerde paylaşma kültürü oluşması açısından bu ziyareti önemsediklerini dile getirerek, "Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu öğrencilerimiz, evlerinde bulunan fazla oyuncak, kırtasiye malzemelerini sınıflarında paketleyerek ilçemiz Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu ile Doğankent Şehit Lokman Erkan İlkokulundaki okul öncesi öğrencilere hediye etti. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.