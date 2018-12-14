Sorgun'da Kaçak Kazı Operasyonu

Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
Aşağıkarahacılı köyü Tebliz Höyüğü mevkisinde kaçak kazı ihbarını alan Karaveli Jandarma
Karakolu ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda jandarmayı gören şüpheliler, olay yerinden kaçarken, kazıda kullanılan merdiven, kazma, kürek ve kova ele geçirildi.
Kaçanların ayak izlerini takip eden jandarma, kaçak kazı alanına bir kilometrelik mesafede bulunan 06 ACH 478 plakalı araç ve çevresinde yaptığı aramada kazıda kullanılan malzeme buldu.
Aracı kullanan H.Y, gözaltına alındı.
Jandarma,Yozgat,Sorgun
14 Aralık 2018 Cuma 10:48