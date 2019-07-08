08.07.2019 14:53
Haberler» Güncel» Haber

Sorgun'da kadınlar için plates kursu

Sorgun

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için plates kursu açılacak.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için plates kursu açılacak.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenecek kursun önümüzdeki hafta başlayacağını, kayıtların devam ettiğini söyledi.

Banu Kevser Gezergün'ün, ilçe stadyumu altında bulunan salonda hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kurs vereceğini ifade eden Tuncer, "Daha önce açtığımız aerobik ve plates kurslarımıza özellikle ev kadınlarımız büyük ilgi göstermişti. Bu yıl da bu ilginin devam edeceğini ümit ediyorum. Açmış olduğumuz bu tür kurslarla kadınlarımıza sadece spor yaptırmayı değil, sosyal alanda daha etkin olmalarını da amaçlıyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Levent Tuncer, Sorgun, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:12   Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
16:12   Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var
16:11   Seyidoğlu firmasının Seydi Oğlu markasıyla hiçbir bağı yoktur
16:11   Bartın Annesi, '14 yaşındaki kızını kullanarak şantajla para aldı' iddiası
16:11   Tüfekle vurularak öldürülen amca- yeğen toprağa verildi
16:10   Seçer'den işçi çıkarma ve sürgün iddialarına tepki
16:10   Melih Gökçek: "Ankara dağ başı, Mansur Yavaş'ın A takımı iş başında"