Sorgun'da Kop Millet Kıraathanesi Açıldı

Kaynak: İHA

Yozgat Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 'KOP Okuyor' programı kapsamında finanse edilen ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sorgun KOP Millet Kıraathanesi' projesi Sorgun Agahefendi İlkokulunda açıldı.Açılışa Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Mustafa Digilli, daire amirleri ve öğretmenler katıldı. Proje hakkında bilgi veren KOP yetkilileri projenin KOP tarafından desteklenen projeler arasında açılışı gerçekleştirilen ilk millet Kıraathanesi olduğunu ve Sorgun için büyük bir kazanım olduğunu söylediler. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan diğer faaliyetlerle birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırma konusunda oldukça fayda sağlayacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise, projenin okulumuz ve ilçemiz açısında hayırlı olmasını dileyerek proje ekibine teşekkürlerini iletti. - YOZGAT