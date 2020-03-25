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Sorgun'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 475 lira para cezası uygulandı.

25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
Sorgun'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 475 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ile Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun'da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine farklı mahallerde bulunan 2 eve baskın düzenledi. Her iki eve yapılan baskınlarda M.A, M.Ç, F.T, A.G, K.K, S.S, H.A, Y.B, R.Ö, İ.E. ve A.A. kumar oynarken suçüstü yakalandı. 11 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 225'er lira olmak üzere toplamda 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi. Emniyete götürülen şahıslar hakkında koronavirüse karşı alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sorgun, Güncel

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